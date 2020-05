Di Natale: “Se avessi accettato la Juve non sarei stato felice. Totti fuori da Trigoria? E’ uno scandalo” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo una vita sui campi di Serie A, Antonio “Totò” Di Natale è diventato allenatore dell’Under 17 dello Spezia. L’ex attaccante dell’Udinese ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ della sua avventura da calciatore in Friuli e del suo storico no alla Juventus: “A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi”. Di recente, un altro numero 10, Francesco Totti ha detto che quando accompagna il figlio a Trigoria rimane fuori. Per Di Natale è una cosa inaccettabile: “E’ uno scandalo, è una colossale ... Leggi su calcioweb.eu Calcio serie A/B - se ripartono i campionati a porte chiuse fino a Natale poltrone e divani di casa si trasformeranno in “sediolini da stadio”

MotoGP - Carmelo Ezpeleta sul calendario 2020 revisionato : “Se necessario - correremo anche a Natale. Dipenderà dalle leggi di ciascun Paese” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo una vita sui campi di Serie A, Antonio “Totò” Diè diventato allenatore dell’Under 17 dello Spezia. L’ex attaccante dell’Udinese ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ della sua avventura da calciatore in Friuli e del suo storico no allantus: “A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Selantus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi”. Di recente, un altro numero 10, Francescoha detto che quando accompagna il figlio arimane. Per Diè una cosa inaccettabile: “E’ uno scandalo, è una colossale ...

CalcioWeb : ???? #DiNatale senza peli sulla lingua: dal no alla #Juve a #Totti fuori da Trigoria fino ai calciatori che gli somig… - HelenPl13 : RT @revyourharleyup: DOVETE STARE IN CASA non è cambiato quasi niente, da domani NON dovete riversarvi nelle strade come il branco di gnu c… - evergren13 : @FrancescaTesi Non possiamo stare fermi per sempre. Visto che la tanto decantata Europa riparte dobbiamo farlo anch… - saudadelw : RT @revyourharleyup: DOVETE STARE IN CASA non è cambiato quasi niente, da domani NON dovete riversarvi nelle strade come il branco di gnu c… - emmadelreadahoe : RT @revyourharleyup: DOVETE STARE IN CASA non è cambiato quasi niente, da domani NON dovete riversarvi nelle strade come il branco di gnu c… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale “Se Decorazioni fai da te: 26 idee da realizzare con le paste modellabili. NonSoloRiciclo