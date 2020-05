Di Matteo: “Bonafede mi propose di dirigere il Dap. Poi ci ripensò. I boss al 41bis contrari”. Il ministro: “Esterrefatto. Solo sue percezioni” (Di lunedì 4 maggio 2020) La guida del Dipartimento amministrazione penitenziaria o la poltrona che fu di Giovanni Falcone, un incontro tra l’allora neoministro della giustizia e il magistrato antimafia più noto del Paese, una proposta fatta e poi ritirata. E in mezzo le intercettazioni dei boss mafiosi al 41bis che esternano tutti i loro timori per quella nomina al vertice delle carceri. Una nomina che alla fine non ci sarebbe mai stata. È un duro botta e risposta quello andato in onda su La7 durante la trasmissione Non è l’Arena. Un dibattito con due protagonisti d’eccezione: il magistrato Nino Di Matteo e il guardasigilli Alfonso Bonafede. Nessuno dei due è presente in studio ma entrambi alzano il telefono e chiamano in diretta per intervenire nel dibattito in corso. Al centro della discussione c’è la poltrona al vertice del Dipartimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) La guida del Dipartimento amministrazione penitenziaria o la poltrona che fu di Giovanni Falcone, un incontro tra l’allora neoministro della giustizia e il magistrato antimafia più noto del Paese, una proposta fatta e poi ritirata. E in mezzo le intercettazioni deimafiosi alche esternano tutti i loro timori per quella nomina al vertice delle carceri. Una nomina che alla fine non ci sarebbe mai stata. È un duro botta e risposta quello andato in onda su La7 durante la trasmissione Non è l’Arena. Un dibattito con due protagonisti d’eccezione: il magistrato Nino Die il guardasigilli Alfonso Bonafede. Nessuno dei due è presente in studio ma entrambi alzano il telefono e chiamano in diretta per intervenire nel dibattito in corso. Al centro della discussione c’è la poltrona al vertice del Dipartimento ...

borghi_claudio : Non so se ci rendiamo conto: I mafiosi hanno scelto chi li poteva scarcerare e il ministro ha eseguito. O Di Matteo… - borghi_claudio : Sarà bellissimo vedere Travaglio attaccare Di Matteo per difendere il suo governicchio. Secondo me va in tilt tipo… - borghi_claudio : Poi magari parliamo di come Bonafede ha preteso di aderire alla PROCURA EUROPEA perchè meditava di metterci qualcun… - mariagr20415608 : Dopo due anni Nino Di Matteo in tv ha reso noto un colloquio fiduciario dove ha rifiutato il ruolo che fu di Falcon… - iannetts70 : RT @La_manina__: Di Matteo accusa #Bonafede su TelePadania (ex La7) di avergli negato una nomina nel 2018 per fare un favore ai boss. Inso… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo “Bonafede Coronavirus: giovedì in Cdm anche stretta Bonafede su scarcerazioni Affaritaliani.it