De Gregorio (Eav): Perdiamo 3-4 mln al mese ma abbiamo il 30% in meno di sovvenzioni rispetto a 15 anni fa (Di lunedì 4 maggio 2020) “La riapertura inizia a porre dei problemi che possiamo analizzare e migliorare solo con l’aiuto della cittadinanza”. Lo ha dichiarato il presidente Eav, Umberto De Gregorio a Radio Crc. “Per quanto riguarda le prime corse del mattino – ha proseguito De Gregorio – sulle flegree è andato tutto bene, le persone erano tutte munite di mascherine. Sulla cumana abbiamo avuto un piccolo problema che ha generato una soppressione, risolta però in poco tempo. Non abbiamo i turisti, non abbiamo le scuole, i negozi sono chiusi., quindi oggi la situazione è ancora gestibile, ma se si dovesse mantenere questo andamento anche durante l’apertura delle scuole, diverrà tutto impassibile. abbiamo due app che i cittadini devono utilizzare: Go Eav per fare i biglietti online, affinché non si utilizzi denaro contante, possibile ... Leggi su ildenaro Eav - regole di comportamento per la fase 2. De Gregorio : Ecco come si viaggerà su treni e bus dal 4 maggio

Coronavirus - De Gregorio (pres. Eav) : “Un nostro operatore risultato positivo”

Coronavirus - De Gregorio (Eav) : Treni e bus - da domani in Campania corse dimezzate (Di lunedì 4 maggio 2020) “La riapertura inizia a porre dei problemi che possiamo analizzare e migliorare solo con l’aiuto della cittadinanza”. Lo ha dichiarato il presidente Eav, Umberto Dea Radio Crc. “Per quanto riguarda le prime corse del mattino – ha proseguito De– sulle flegree è andato tutto bene, le persone erano tutte munite di mascherine. Sulla cumanaavuto un piccolo problema che ha generato una soppressione, risolta però in poco tempo. Noni turisti, nonle scuole, i negozi sono chiusi., quindi oggi la situazione è ancora gestibile, ma se si dovesse mantenere questo andamento anche durante l’apertura delle scuole, diverrà tutto impassibile.due app che i cittadini devono utilizzare: Go Eav per fare i biglietti online, affinché non si utilizzi denaro contante, possibile ...

Napoliflash24 : De Gregorio (Eav), Narducci (Anm) e Cracco (ex Ctp): il trasporto pubblico locale nella Fase 2 -… - ildenaro_it : @EAVofficial, #regole di #comportamento per la fase 2. Umberto De Gregorio -: Ecco come si #viaggerà su #treni e… - ottopagine : De Gregorio annuncia le novità di Eav dal 4 maggio #Napoli - positanonews : Circumvesuviana e trasporti nella fase 2. De Gregorio EAV: “Un quarto dei passeggeri a bordo” tra le #news… - nock67 : Eav, l'allarme di De Gregorio «Distanziamenti impossibili» -