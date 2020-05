De Benedetti torna in pista e fonda il suo nuovo giornale “Domani”. Con l’ex tesoriere Pd (Di lunedì 4 maggio 2020) Carlo De Benedetti torna ufficialmente in pista, dopo giorni di boatos e indiscrezioni. E fonda il suo nuovo giornale assieme all'(ex)-tesoriere del Pd, Luigi Zanda. Che pochi minuti fa si è dimesso dalla sua carica di tesoriere. Un divorzio necessario per non mettere in imbarazzo il Pd. Ed avere le mani libere. La società editoriale costituita oggi a Torino, presso il notaio Silvia Lazzaroni, con un capitale di 10 milioni di euro si chiama “Editoriale Domani S.p.A“. Ed è posseduta da due società. Di cui azionista unico è Carlo De Benedetti. Presidente della società è, appunto, Luigi Zanda. Che si è dimesso dalla carica di tesoriere del Partto Democratico. E che incassa gli auguri di Zingaretti “per la sua nuova avventura”. Il consiglio di amministrazione della società è formato da Giovanni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 maggio 2020) Carlo Deufficialmente in, dopo giorni di boatos e indiscrezioni. Eil suoassieme all'(ex)-del Pd, Luigi Zanda. Che pochi minuti fa si è dimesso dalla sua carica di. Un divorzio necessario per non mettere in imbarazzo il Pd. Ed avere le mani libere. La società editoriale costituita oggi a Torino, presso il notaio Silvia Lazzaroni, con un capitale di 10 milioni di euro si chiama “Editoriale Domani S.p.A“. Ed è posseduta da due società. Di cui azionista unico è Carlo De. Presidente della società è, appunto, Luigi Zanda. Che si è dimesso dalla carica didel Partto Democratico. E che incassa gli auguri di Zingaretti “per la sua nuova avventura”. Il consiglio di amministrazione della società è formato da Giovanni ...

