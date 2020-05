Dati Istat-Iss, dal 20/2 al 31/3 altre 11.600 morti correlabili al Covid-19. Mortalità a Bergamo +568% (Di lunedì 4 maggio 2020) +49,4% di decessi in media a marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È questo, tra le altre cose, ciò che indica un rapporto dell’Istat sull’impatto dell’epidemia di coronavirus sulla mortalità nel nostro paese, redatto insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio si basa su un campione di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi), ed è “la prima volta che l’Istat diffonde questa informazione riferita ad un numero così consistente di comuni”, si legge nel documento. Secondo i loro Dati, la media del periodo tra il 2015-2019 si attestava a 65.592. Nel 2020, la media è passata a 90.946. Si tratta di un eccesso di 25.354 unità, di cui il 54% rappresenta le morti causate dal Covid-19, cioè 13.710 persone. Inoltre “Esiste una quota ... Leggi su huffingtonpost I dati Istat sul Pil : "Nel primo trimestre -4 - 7% - mai così male"

Istat - i dati sulla protezione sociale in Italia e in Europa

Coronavirus - Istat : “Da dati di 5mila Comuni mortalità dal 1 marzo al 4 aprile aumentata del 41% rispetto allo stesso periodo del 2019” (Di lunedì 4 maggio 2020) +49,4% di decessi in media a marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È questo, tra lecose, ciò che indica un rapporto dell’sull’impatto dell’epidemia di coronavirus sulla mortalità nel nostro paese, redatto insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio si basa su un campione di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi), ed è “la prima volta che l’diffonde questa informazione riferita ad un numero così consistente di comuni”, si legge nel documento. Secondo i loro, la media del periodo tra il 2015-2019 si attestava a 65.592. Nel 2020, la media è passata a 90.946. Si tratta di un eccesso di 25.354 unità, di cui il 54% rappresenta lecausate dal-19, cioè 13.710 persone. Inoltre “Esiste una quota ...

RaiNews : #Coronavirus, a marzo 2020 +49,4% decessi rispetto al 2019. Ecco i dati del rapporto Istat sull'impatto dell'epidem… - lorepregliasco : Ritardano i dati @istat_it sulla mortalità della popolazione residente nel primo trimestre 2020. Annunciati da temp… - ItaliaViva : Noi siamo pronti a dare un aiuto affinché il Paese riparta attraverso l'erogazione di soldi veri e non di conferenz… - OpencovidM : RT @sapomnia: Per misurare l'epidemia di #COVID?19 occorre misurare l'eccesso di mortalità. @istat_it prima fornisce i dati giornalieri dei… - happy_flour : RT @umanesimo: Prima del mio stacco (per tutti i negazionisti): sono usciti i dati ISTAT fino al 31 marzo 2020 della cumulata dei decessi… -