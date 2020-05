DALLA CINA Lao Xi | tentazione M5s e fase 2 | come reggeranno il Governo e l’Italia?

chetempochefa : ??Stasera a #CTCF tornerà a collegarsi con noi dalla Cina Giovanna Botteri ?? Vi aspettiamo alle 19.40 e alle 21.00… - chetempochefa : 'Si aspetta questa inchiesta che l'Organizzazione mondiale della Sanità potrebbe fare con gli elementi dei cinesi c… - chetempochefa : 'Da Pechino è partita un'equipe di medici specialistici, ma non si sa altro. Ufficialmente non si sa nulla della sa… - mgmariella : RT @CesareSacchetti: Non sono immagini che vengono dalla Cina. Vengono dalla Germania. Questo è il trattamento che viene riservato nell'UE… - codeghino10 : RT @tempoweb: 'Maxi risarcimento dalla #Cina' Sul #virus #Salvini suona la sveglia all'#Europa -

Ultime Notizie dalla rete : DALLA CINA Topografi cinesi si preparano a rimisurare l'Everest - Dalla Cina Agenzia ANSA Usa: coronavirus, allarme per qualità mascherine commercializzate nel paese

New York, 04 mag 05:07 - (Agenzia Nova) - I regolatori e i funzionari di diversi Stati federati Usa hanno riscontrato un gran numero di mascherine N95 importate nel paese in assenza degli adeguati sta ...

Caos mascherine, Irene Pivetti si difende: "Mi hanno infangato, ma non ho fatto business"

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e la distribuzione di masch ...

New York, 04 mag 05:07 - (Agenzia Nova) - I regolatori e i funzionari di diversi Stati federati Usa hanno riscontrato un gran numero di mascherine N95 importate nel paese in assenza degli adeguati sta ...L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e la distribuzione di masch ...