(Di lunedì 4 maggio 2020) Dalla nomina dinel quinto Governo Giolitti a quello di Lauranel secondo Governo Conte, sono passati cento anni esatti, ma bastano pochi secondi per capire di quanto sia crollata la credibilità politica e di come questo specchio opaco dei tempi ci piace sempre meno e ci inquieta sempre di più. Segui su affaritaliani.it

mattiafeltri : Primo maggio 1925, Giovanni Amendola, Benedetto Croce, Luigi Einaudi Novantacinque anni fa il Manifesto degli intel… - amperrino : Da Benedetto Croce ad AzzolinaFilosofi al Ministero dell’Istruzione - barby85493876 : RT @Affaritaliani: Da Benedetto Croce ad Azzolina Filosofi al Ministero dell’Istruzione - Affaritaliani : Da Benedetto Croce ad Azzolina Filosofi al Ministero dell’Istruzione - tladyinthetower : Che poi fate come la tizia di ieri che ha postato la foto di 6 persone in croce con guanti e mascherine distanti tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetto Croce

Affaritaliani.it

Fondazione Italiana Sommelier di Puglia crea un evento sul web per sostenere la Croce Rossa Italiana, mette in campo le eccellenze dell’enogastronomia pugliese. Oggi alle 11 in assoluto la prima degus ...SAN BENEDETTO – Oggi, domenica 3 maggio, è la giornata mondiale della libertà di stampa, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993. Sappiamo tutti che ricorrenze del genere con l’ ...