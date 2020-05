Crollo di una palazzina a Marino, vicino Roma: persone coinvolte (Di lunedì 4 maggio 2020) Sarebbe stata un’esplosione la causa del Crollo di una palazzina nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani in provincia di Roma. Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte alcune persone. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le macerie. La palazzina Marino sarebbe crollata su se stessa nel tardo pomeriggio del 4 maggio, le squadre dei soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle macerie LEGGI ANCHE > Rocca di Papa, esplosione in una palazzina: Crollo con persone all’interno palazzina Marino, al momento i dispersi sono 4 Al momento, ci sarebbero 4 dispersi nel Crollo. Sono proprio queste quattro persone l’obiettivo principale dei soccorritori che stanno cercando di raggiungerle. L'articolo Crollo di una ... Leggi su giornalettismo Tsunami della recessione in Europa Ecco la mappa del crollo del Pil

Roma, 4 maggio 2020 - Dramma a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani, dove attorno alle 20 c'è stata un'esplosione in una palazzina del centro. Secondo le primissime informazioni che arrivano, ci ...

Inizia la Fase 2 per l’industria dell’auto e riaprono le concessionarie, ma i due mesi di lockdown dovuti all’emergenza Coronavirus si chiudono con un pesante bilancio per il settore: 361.000 immatric ...

