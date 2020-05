Cristina Quaranta ha cambiato lavoro | ora gestisce un negozio di tendaggi

Leggi su blogo

(Di lunedì 4 maggio 2020) Da Domenica In a Non è la Rai, negli anni Novantaè stata molto attiva nel mondo della televisione. Con l'arrivo degli anni Duemila, salvo una partecipazione a L'isola dei Famosi e poco altro, la sua carriera è stata in discesa. Oggihamestiere eundi. "È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90. Da quando ho lasciato la tv ho fatto vari lavori: sono stata ufficio stampa, sono stata un agente immobiliare, oggi invece gestisco undi, do una mano ad un amico romano che ha questa bottega a Milano, quando è fuori ...