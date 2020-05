Cristiano Ronaldo torna a Torino: il suo jet ha già spostato parte dello staff (Di lunedì 4 maggio 2020) Cristiano Ronaldo sta ritornando a Torino dopo aver trascorso la quarantena in Portogallo: la Juve potrebbe riabbracciarlo già oggi Come appreso da Juventus News 24, sembra ormai prossimo il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo. Il numero sette della Juve, infatti, sta per rientrare in Italia dopo essere volato in Portogallo per trascorrere la quarantena accanto alla sua famiglia. I suoi collaboratori, insieme ai suoi bagagli, sono già in viaggio: Ronaldo trascorrerà in casa i quattordici giorni di isolamento obbligatori in Italia per chi arriva dall’estero, tornando poi ad allenarsi alla Continassa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Risultati Serie A - 32ª giornata – Problemi per Lukaku e Cristiano Ronaldo - poker della Lazio : la classifica

Cristiano Ronaldo - super regalo per la festa della mamma : una Mercedes [FOTO]

Juventus-Atalanta 2-2 - Cristiano Ronaldo lascia il campo e va in Svizzera. Il ‘fenomeno’ aggredisce Muriel (Di lunedì 4 maggio 2020)sta rindo adopo aver trascorso la quarantena in Portogallo: la Juve potrebbe riabbracciarlo già oggi Come appreso da Juventus News 24, sembra ormai prossimo il ritorno adi. Il numero sette della Juve, infatti, sta per rientrare in Italia dopo essere volato in Portogallo per trascorrere la quarantena accanto alla sua famiglia. I suoi collaboratori, insieme ai suoi bagagli, sono già in viaggio:trascorrerà in casa i quattordici giorni di isolamento obbligatori in Italia per chi arriva dall’estero,ndo poi ad allenarsi alla Continassa. Leggi su Calcionews24.com

goal : Ozil to Ronaldo ?? Did Cristiano ever score a more iconic El Clasico goal? ?? - SkySport : Cristiano Ronaldo, suv (e un mazzo di fiori) alla madre per la Festa della Mamma - SkySport : Juventus, richiamati i dieci stranieri all'estero - Tee_em3 : RT @goal: Ozil to Ronaldo ?? Did Cristiano ever score a more iconic El Clasico goal? ?? - Sir_Tiger_Tibbs : RT @goal: Ozil to Ronaldo ?? Did Cristiano ever score a more iconic El Clasico goal? ?? -