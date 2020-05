Cristiano Ronaldo e il (super) regalo alla mamma Dolores Aveiro (Di lunedì 4 maggio 2020) Figliol prodigo, che l’amore per la propria madre ha spesso raccontato sui social, Cristiano Ronaldo ha voluto «viziare» la sua Dolores Aveiro con un regalo a tre zeri. Il calciatore, che nei giorni di quarantena è scappato a Madeira per stare accanto alla madre, ricoverata a seguito di un ictus, le ha regalato una macchina. La foto della Mercedes Glc Coupé 350 è stata pubblicata online dalla stessa Alveiro, che, in un post Instagram, ha ringraziato i propri figli. «Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi», ha scritto, posando con un vestito a fiori davanti ad un suv di mezza taglia, nero, corredato di un fiocco rosso. Leggi su vanityfair Ripresa allenamenti - la Juventus ha deciso : che succede con Cristiano Ronaldo?

