Covid affossa manifatturiero nell’eurozona | Italia ai minimi storici

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 maggio 2020) Crollo record per la produzione manifatturiera nell'area dell'euro a causa degli effetti sull'economia della pandemia di-19. Ad aprile l'indice Pmiè sceso a 33,4 dal 44,5 di marzo, valore mai registrato dall'inizio della rilevazioni nel 1997. Nessun Paese si salva: inil Pmiè crollato lo scorso mese a 31,1, nuovo minimo storico. Nuovo minimo storico anche per la Francia (31,5). In Germania l'indice è sceso ad aprile a 34,5, in Spagna a 30,8.In sostanza, l'indicatore dello stato di salute del settore, non solo si allontana ulteriormente dalla soglia dei 50 punti che denota lo spartiacque fra recessione ed espansione, ma si colloca su nuovi. "Il crollo della produzione manifatturiera dell'Eurozona ha superato di gran lunga qualsiasi declino osservato durante i quasi 23 anni di storia ...