Covid-19, Sicilia quasi fuori dalla morsa, 12 contagi da ieri (Di martedì 5 maggio 2020) Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi (martedì 5 maggio), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (0), 818 sono guarite (+9) e 247 decedute (+3). Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 26 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Intanto in queste ore il presidente della Regione ha chiesto il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l’aumento di quelle ... Leggi su direttasicilia Covid-19 - Sicilia quasi fuori dalla morsa - 12 contagi da ieri

