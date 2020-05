Covid-19 | Pompeo | «Virus arriva da Wuhan | la Cina ha fatto di tutto per nasconderlo»

Corriere : Pompeo: «Numerose prove che arrivi dal laboratorio cinese»Cosa c’è dietro l’affondo Usa - repubblica : Coronavirus nel mondo, Pompeo accusa la Cina: 'Il Covid viene dai vostri laboratori' [aggiornamento delle 22:39] - HANIA654 : RT @PeterPa19282107: Lei ha fatto un accordo di 185 milioni per supportare le attività di B.Gates. Poteva usarli per gli Italiani che sono… - Cambiodestinaz2 : RT @iltrumpo: Il segretario di Stato USA Pompeo: 'Il virus viene da laboratorio Wuhan, abbiamo le prove”. Sono nello stesso cassetto di que… - giampatic : RT @AlRobecchi: Il Segretario di Stato di Mr. Trump, Mike Pompeo, dice che la Cina ha creato il Covid in laboratorio. Dice di avere le prov… -

Covid Pompeo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Pompeo