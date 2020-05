Coronavirus Usa | si traveste da morte | “Restate a casa” – VIDEO

Leggi su inews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Continua l’emergenzanegli Usa. In Florida un uomo invita tutti a restare a casandosi dacon falce e mantello nero. Cresce la pauraanche negli USA. Infatti la popolazione statunitense sembra divisa in due parti tra chi considera il virus una semplice influenza, e chi invece lo vede come rischio per … L'articoloUsa, sida: “Restate a casa” –proviene da www.inews24.it.