Coronavirus, Unione Italiana Food: “Futuro incerto per 6 aziende alimentari su 10” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La crisi colpisce anche l’industria alimentare che, al pari di altri comparti strategici del Made in Italy, non uscirà indenne da questa emergenza. Nonostante l’aumento di volumi per alcune categorie di prodotto 6 imprese su 10 denunciano un calo di produzione e fatturato ed esprimono preoccupazione per gli effetti a lungo termine del blocco dell’economia. Per il futuro si punta sulla forza del Made in Italy, su innovazione e sui mercati esteri, auspicando il sostegno delle Istituzioni. Questo il quadro che emerge da una ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre commissionata da Unione Italiana Food – associazione di categoria che rappresenta 450 imprese di oltre 20 settori merceologici – per analizzare l’impatto Coronavirus sull’alimentare italiano. Realizzata ad aprile, la ... Leggi su quifinanza Coronavirus : stasera nuova riunione Conte-capidelegazione su dl maggio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : “Decreto maggio” - in corso riunione governo

Il “Manifesto per la libertà” dell’Unione italiana forense contro la dittatura di Conte ai tempi del coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La crisi colpisce anche l’industria alimentare che, al pari di altri comparti strategici del Made in Italy, non uscirà indenne da questa emergenza. Nonostante l’aumento di volumi per alcune categorie di prodotto 6 imprese su 10 denunciano un calo di produzione e fatturato ed esprimono preoccupazione per gli effetti a lungo termine del blocco dell’economia. Per il futuro si punta sulla forza del Made in Italy, su innovazione e sui mercati esteri, auspicando il sostegno delle Istituzioni. Questo il quadro che emerge da una ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre commissionata da– associazione di categoria che rappresenta 450 imprese di oltre 20 settori merceologici – per analizzare l’impattosull’alimentare italiano. Realizzata ad aprile, la ...

Rvaticanaitalia : Il #papa a Santa Marta: “Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa. Preghiamo per l’Eu… - DividendProfit : Coronavirus, Unione Italiana Food: “Futuro incerto per 6 aziende alimentari su 10” - Agricolae1 : #CORONAVIRUS, @unioneitalianafood : ANCHE L’ #ALIMENTARE SOFFRE: FUTURO INCERTO PER 6 AZIENDE SU 10 - Agricolae - rsantaniello : RT @Studio_Europa: Come l’Italia, anche Radio Europa Focus rinasce! Ascolta alle 14 il capo della nostra Rappresentanza a Milano, una città… - marcomaroni : Un po' scettico sul modello 'onu', ma si o adesso o mai più. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Unione Ossi, migliora la situazione dei contagiati dal coronavirus L'Unione Sarda.it Strisce blu a Roma: Raggi le ripristina a pagamento e scoppia la rivolta

È polemica sul ripristino delle strisce blu a pagamento, annunciato e realizzato dalla sindaca Virginia Raggi per l’ingresso nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Le Ztl (centro, Tridente e Trastev ...

Covid-19 fase 2, Unaftisp: parafarmacie e farmacie ancora senza mascherine e altri prodotti

L'associazione dei farmacisti titolari di sola parafarmacia denuncia: "non abbiamo ancora contezza dei distributori, delle quantità di mascherine disponibili e delle modalità di approvvigionamento" Si ...

È polemica sul ripristino delle strisce blu a pagamento, annunciato e realizzato dalla sindaca Virginia Raggi per l’ingresso nella fase 2 dell’emergenza coronavirus. Le Ztl (centro, Tridente e Trastev ...L'associazione dei farmacisti titolari di sola parafarmacia denuncia: "non abbiamo ancora contezza dei distributori, delle quantità di mascherine disponibili e delle modalità di approvvigionamento" Si ...