Coronavirus, un vaccino italiano lo neutralizza: è il primo al mondo (Di lunedì 4 maggio 2020) Per la prima volta al mondo nella lotta al Coronavirus, un vaccino funzionerebbe sulle cellule umane. Questo lo straordinario risultato, tutto italiano, all’esito dei test di laboratorio condotti allo Spallanzani di Roma. Covid-19: test sul vaccino italiano La corsa contro il tempo per sconfiggere il Coronavirus sembra poter contare su un’importante spinta in avanti, il cui epicentro è in Italia: è quanto sarebbe emerso dai test di laboratorio su un vaccino candidato contro il Sars-CoV-2, condotti allo Spallanzani di Roma. A rivelare la novità all’Ansa è Luigi Aurisicchio, amministratore delegato dell’azienda che lo ha sviluppato, la Takis di Pomezia. Gli anticorpi generati nei topi funzionerebbero e questo sarebbe il gradino più alto della sperimentazione finora conquistato su scala mondiale. “I risultati ... Leggi su thesocialpost Coronavirus : il vaccino italiano funziona. Anticorpi bloccano il virus

