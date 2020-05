Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Fase 2, Conte: «È l’ora della responsabilità». Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novitàCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Lamorgese: «Fase delicatissima, appello al rispetto delle regole» EPA/DOMENIC AQUILINA La ministra dell’Interno Luciana LamorgeseLa fase 2 dell’emergenza Coronavirus sarà la fase della responsabilità, scandisce Conte. A unirsi all’appello anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: «Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cittadini per quanto riguarda il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza imposte ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : mattinata di fase 2 per l’Italia. 4 - 5 milioni di italiani al lavoro

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia entra nella fase 2 - oggi riaprono le aziende

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia entra nella fase - oggi riaprono le aziende (Di lunedì 4 maggio 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoFase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamentiCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Lamorgese: «Fase delicatissima, appello al rispetto delle regole» EPA/DOMENIC AQUILINA La ministra dell’Interno Luciana LamorgeseLa fase 2 dell’emergenzasarà la fase della responsabilità, scandisce Conte. A unirsi all’appello anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: «Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cittadini per quanto riguarda il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza imposte ...

Corriere : In Lombardia 47 morti in 24 ore. Contagi in calo a Milano - fanpage : 'Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe” Così il Presidente della Regione Campania - Internazionale : Comincia la fase due, un summit mondiale per finanziare un vaccino, diminuiscono i decessi in Europa, guerra fredda… - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: l’Italia entra nella fase 2 oggi riaprono le aziende - #Coronavirus… - FedSolidarieta : #Coronavirus: domande frequenti #faq sulle misure per le persone con #disabilità. Le domande e le risposte sono agg… -