Coronavirus | Trump | «La Cina ha commesso un errore terribile e ha cercato di nasconderlo»

(Di lunedì 4 maggio 2020) Laha«un», in quanto ha «di nascondere» il, non riuscendoci. Lo ha detto Donald. Il presidente degli Usa ha condiviso in pieno l’ipotesi del suo Segretario di Stato Mike Pompeo: il Covid-19 potrebbe essere uscito da un laboratorio cinese a Wuhan.: «Pechino ha ingannato il mondo» Al riguardo, rispondendo alle domande di Fox News ha promesso che gli Stati Uniti redigeranno un rapporto «esaustivo» su questa possibilità. E ha aggiunto di non avere dubbi sul fatto che Pechino abbia ingannato il mondo sulla reale portata della pandemia. Laha provato a nascondere tutto «Faremo un rapporto molto dettagliato su ciò che pensiamo sia successo», ha dichiarato. «Personalmente penso che abbianoun. Hanno provato a ...

Spagna e Germania aprono alla fase 2. Resta ancora diffile la situazione in Gran Bretagna. Per Trump Pechino ha fatto di tutto per provare a tenere nascosta la gravità del Covid-19 ...La Cina ha commesso "un errore terribile", in quanto ha "cercato di nascondere" il coronavirus, non riuscendoci. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condivide l'ipotesi del suo Segretario di ...