Coronavirus, Trump: “Forse in Usa 100mila morti. Vaccino entro fine anno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai, in Brasile oltre 7mila decessi (Di lunedì 4 maggio 2020) Negli Stati Uniti continuano ad aumentare i morti da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 1.450, per un totale di 67.674 vittime e oltre 1,15 milioni di casi. Il numero dei decessi è destinato a salire tra i 75mila e i 100mila per il presidente Donald Trump, che assicura che presto l’economia “tornerà a crescere” ed è fiducioso che entro fine anno possa esserci un Vaccino. Giovedì il virologo Anthony Fauci aveva detto alla Cnn che un Vaccino potrebbe essere pronto entro gennaio, aggiungendo però di “non poterlo garantire”. Intanto dopo il segretario di Stato Mike Pompeo – secondo cui “ci sono prove enormi” che il Coronavirus ha avuto origine in un laboratorio a Wuhan – anche un documento del Dipartimento della Sicurezza Nazionale datato 1 maggio e riportato dall’Associated Press sul ... Leggi su ilfattoquotidiano TRUMP “VACCINO CORONAVIRUS NEL 2020”/ Ministro tedesco replica “Ci vorranno anni”

«Così la Cina ha eliminato le prove del coronavirus» : le accuse di Donald Trump e degli 007 occidentali

