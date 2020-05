Coronavirus, Trump accusa ancora la Cina: “Terribile errore che poi hanno cercato di nascondere” (Di lunedì 4 maggio 2020) Washington, 4 mag – Donald Trump torna all’attacco della Cina. Il presidente degli Stati Uniti accusa Pechino di aver commesso un “terribile errore” nella sua risposta all’epidemia di Coronavirus e di aver poi orchestrato un insabbiamento che ha permesso al Sars-CoV-2 di diffondersi in tutto il mondo. “La mia opinione è che hanno fatto un errore. hanno provato a coprirlo, hanno provato a spegnerlo, come se fosse un incendio”, ha dichiarato Trump domenica sera su Fox News. “Sapete, è davvero come cercare di spegnere un incendio. Non sono riusciti a spegnere il fuoco”. ancora, “hanno impedito alle persone di entrare in Cina, ma non hanno impedito alle persone di lasciare la Cina, facendo così del male al mondo“, ha aggiunto il presidente Usa, accusando le autorità di Pechino di aver ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Trump : “Forse in Usa 100mila morti. Vaccino entro fine anno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

