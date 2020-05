Coronavirus: Trenord, affluenza del 25% rispetto a periodo prima emergenza (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Nel primo giorno della Fase 2 sui treni Trenord si è registrata un'affluenza pari al 25% delle frequentazioni precedente all'emergenza Coronavirus. Su alcune corse nelle ore di punta, si spiega da Trenord, le frequentazioni hanno raggiunto il 30%. "Il corretto comportamento dei passeggeri, l'assistenza del personale Trenord, il supporto degli operatori della Protezione civile e delle Forze dell'ordine hanno consentito il regolare svolgimento del servizio. I flussi di passeggeri saranno costantemente monitorati", si sottolinea dalla società. Inoltre prosegue, a seguito della delibera delle autorità nazionali e regionali dello scorso 30 aprile, l'allestimento a bordo dei treni della campagna informativa con le indicazioni per viaggiare in modo responsabile e con la segnaletica sugli spazi da occupare per rispettare il distanziamento. ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Foroni - 'a Trenord 700mila mascherine - volontari anche in metro'

