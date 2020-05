Coronavirus, Trenitalia: kit co mascherina e guanti sulle Frecce. Rimborsi. Opera di sanificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) E' stato predisposto un pacchetto di provvedimenti che elenchiamo qui sotto: per esempio, a tutti i viaggiatori dei Frecciarossa e dei Frecciargento sarà consegnato un kit con maschrina, guanti, poggiatesta e gel disinfettante. Sospesi i servizi di ristorazione a bordo. Eppoi Rimborsi e nuove filosofie nelle tariffe per favorire chi non viaggia nelle ore di maggior afflusso Leggi su firenzepost Coronavirus : Trenitalia rimborsa gli abbonamenti alle Frecce

Emergenza Coronavirus - nuovo esodo da Milano nella notte - treno Milano – Lecce stracolmo di gente - il personale Trenitalia “non rispettate norme di sicurezza”

Rimborsi Trenitalia e Italo fino al 3 aprile per rinuncia al viaggio a causa del Coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) E' stato predisposto un pacchetto di provvedimenti che elenchiamo qui sotto: per esempio, a tutti i viaggiatori dei Frecciarossa e dei Frecciargento sarà consegnato un kit con maschrina,, poggiatesta e gel disinfettante. Sospesi i servizi di ristorazione a bordo. Eppoie nuove filosofie nelle tariffe per favorire chi non viaggia nelle ore di maggior afflusso

repubblica : Coronavirus. Biglietti nominali e mascherine a bordo: ecco la fase 2 di Trenitalia [aggiornamento delle 17:06] - FirenzePost : Coronavirus, Trenitalia: kit co mascherina e guanti sulle Frecce. Rimborsi. Opera di sanificazione… - MovConsumatori : Consumatori incontrano Trenitalia per stabilire una corretta gestione della mobilità su rotaia nella fase 2… - 2didenari : Le iniziative di Trenitalia per la #Fase2 - viltrio : 'Sugli Intercity la capienza massima è stata ridotta del 50 per cento per mantenere il distanziamento fisico tra i… -