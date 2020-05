Coronavirus, tra cani a passeggio e runner al parco: la Fase 2 riapre i cancelli alle ville di Roma. Ma le aree gioco restano chiuse – Il video (Di lunedì 4 maggio 2020) È bastato dare il fischio di inizio alla Fase 2 che a Villa Borghese, celebre parco nel centro di Roma, si presentassero tra i 40 e i 50 cani, con relativi padroni. Tutti con le mascherine – i padroni, s’intende-, a distanza di sicurezza, mentre lanciano la pallina al fido amico a quattro zampe. Ricomincia così la vita nei parchi durante il primo giorno di nuove regole per il contenimento del Coronavirus. Non si contano coloro che per un’ora di libertà sono disposti a indossare una tuta da ginnastica millantando attività fisica. Ci sono quelli del jogging con i guanti in lattice: mentre corrono, sussurrano qualcosa di incomprensibile al compagno di sport, da sotto la mascherina. Villa Borghese, area caniLa stessa cosa succede alla periferia di Roma: a Villa Gordiani c’è chi bivacca all’ombra di un albero – cosa in ... Leggi su open.online Coronavirus - la ripartenza in sordina della Fase 2 a Milano - tra pensiline deserte e stazioni della metro quasi vuote – I video

Coronavirus - il bollettino della Protezione civile : malati 99.980 (-199 da ieri) - morti 29.079 (+195) - guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi

Coronavirus - il bollettino della Protezione civile : malati 99.980 (-199 da ieri) - morti 29.079 (+195) - guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi (Di lunedì 4 maggio 2020) È bastato dare il fischio di inizio alla2 che a Villa Borghese, celebrenel centro di Roma, si presentassero tra i 40 e i 50, con relativi padroni. Tutti con le mascherine – i padroni, s’intende-, a distanza di sicurezza, mentre lanciano la pallina al fido amico a quattro zampe. Ricomincia così la vita nei parchi durante il primo giorno di nuove regole per il contenimento del. Non si contano coloro che per un’ora di libertà sono disposti a indossare una tuta da ginnastica millantando attività fisica. Ci sono quelli del jogging con i guanti in lattice: mentre corrono, sussurrano qualcosa di incomprensibile al compagno di sport, da sotto la mascherina. Villa Borghese, areaLa stessa cosa succede alla periferia di Roma: a Villa Gordiani c’è chi bivacca all’ombra di un albero – cosa in ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - petergomezblog : #Coronavirus, Francesco fa appello all’unità tra istituzioni: “Se devi attraversare un fiume, non cambiare cavallo… - lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - Valeriacredeche : RT @Libero_official: 'Il #coronavirus si diffonde diversamente'. Ricciardi, il timore sulla #Fase2: tra quindici giorni potrebbe essere nec… - bornjuventino : RT @RadioSavana: Incredibile a Torino: rissa tra #risorseINPS africani in pieno giorno: Marocco vs Ghana. Povera Patria ????, quanto degrado.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tra Coronavirus: tra febbraio e marzo mortalità aumentata del 49,4% in Italia. Ad Alessandria +91% Radiogold Usa, Pompeo accusa la Cina: “Il coronavirus arriva da un laboratorio di Wuhan”

Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa, ha affermato che “ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi da un laboratorio di virologia di Wuhan”. Secondo Pompeo la Cina “ha fatto tutto quel ...

Coronavirus. I test sierologici sono veramente utili? I dubbi di due ricercatori della Yale University

Alla base delle argomentazioni proposte nell’editoriale, la scarsa conoscenza della risposta anticorpale a Sars-CoV-2 in individui asintomatici e la necessità di studi di validazione che escludano la ...

Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa, ha affermato che “ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi da un laboratorio di virologia di Wuhan”. Secondo Pompeo la Cina “ha fatto tutto quel ...Alla base delle argomentazioni proposte nell’editoriale, la scarsa conoscenza della risposta anticorpale a Sars-CoV-2 in individui asintomatici e la necessità di studi di validazione che escludano la ...