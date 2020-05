Coronavirus: Toninelli, ‘governo Lombardia inadeguato anche su test’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – ‘Non solo ci sono inchieste in corso su quanto accaduto nelle Rsa lombarde, non solo si sta cercando di capire come mai il governo della Regione Lombardia non abbia chiuso il bergamasco, non solo dalla giunta regionale non è mai arrivato un minimo atto di critica per quanto fatto. Adesso il governo regionale mostra tutta la sua inadeguatezza anche nella gestione della fase 2 con mancanze sui test sierologici”. Così, in una nota, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli. Si tratta di un “tema molto delicato su cui il collega Massimo De Rosa ha presentato un’interrogazione. Sembrerebbe infatti che seguendo un accordo raggiunto con una società privata le ricerche non siano andate avanti per trovare il test sierologico migliore ma si siano fermate nell’interesse di un protocollo con ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli : “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari delle vittime”. Bagarre in Aula

