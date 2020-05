Coronavirus: test degli anticorpi gratis nelle aziende lombarde (Di lunedì 4 maggio 2020) test sierologici gratuiti nelle aziende lombarde. Mentre scatta la fase 2 dell’emerenza Coronavirus, il gruppo MultiMedica annuncia l’avvio di ‘Mustang Occupation’: “La prima indagine che si occuperà di valutare la prevalenza di anticorpi contro Sars-CoV-2 in una popolazione di lavoratori”. L’obiettivo della ricerca, “partita in questi giorni con l’approvazione del Comitato etico MultiMedica e in partnership con l’università degli Studi di Milano-Bicocca”, è “comprendere meglio la diffusione del virus e quanto l’averlo già contratto protegga da future infezioni”. Le aziende interessate possono richiedere informazioni inviando una e-mail a info@multimedica.it. Il personale sanitario MultiMedica – spiegano dal gruppo – si recherà presso le imprese ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Isola del Giglio : un solo positivo su 723 test sierologici. Un’immunità da studiare

La sperimentazione del vaccino italiano contro il Coronavirus fa ben sperare. Ha generato anticorpi e neutralizzato il virus nei topi. I primi test sull’uomo inizieranno dopo l’estate

CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTI/ Ultime : test rapidi in Campania - 14 positivi su 60 (Di lunedì 4 maggio 2020)sierologici gratuiti. Mentre scatta la fase 2 dell’emerenza, il gruppo MultiMedica annuncia l’avvio di ‘Mustang Occupation’: “La prima indagine che si occuperà di valutare la prevalenza dicontro Sars-CoV-2 in una popolazione di lavoratori”. L’obiettivo della ricerca, “partita in questi giorni con l’approvazione del Comitato etico MultiMedica e in partnership con l’universitàStudi di Milano-Bicocca”, è “comprendere meglio la diffusione del virus e quanto l’averlo già contratto protegga da future infezioni”. Leinteressate possono richiedere informazioni inviando una e-mail a info@multimedica.it. Il personale sanitario MultiMedica – spiegano dal gruppo – si recherà presso le imprese ...

LaStampa : Test sul sangue effettuati in Giappone rivela: la mortalità da coronavirus è di gran lunga inferiore all’influenza - rtl1025 : ?? Per la prima volta al mondo un candidato #vaccino contro il #coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule… - repubblica : Coronavirus, i primi test del vaccino italiano: 'Gli anticorpi bloccano virus' [aggiornamento delle 12:28] - NeraFreccia : RT @byoblu: Altro che 'deportazioni'... qui se questa roba è confermata in tanti dovranno chiedere scusa a @byoblu, a Montanari, e alla ret… - IFlck : RT @repubblica: Coronavirus, i primi test del vaccino italiano: 'Gli anticorpi bloccano virus' [aggiornamento delle 15:40] -