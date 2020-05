Coronavirus | sindaco Messina | ' pronte misure per sostenere parrucchieri e centri estetici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - Il Comune diprepara un documento condi sostegno economico per, barbieri,e tutti i lavoratori di un settore "letteralmente stralciato dalle varie disposizioni dei Dpcm e del quale non si conosce ancora né quando né come apriranno". Ad annunciarlo è ilCateno De Luca che oggi ha incontrato una rappresentanza degli operatori dei servizi alla persona. ", estetisti, barbieri, titolari di saloni di bellezza e lavoratori del settore, che oggi mi hanno voluto manifestare tutta la loro difficoltà per un settore che è stato letteralmente stralciato dalle varie disposizioni dei Dpcm e del quale non si conosce ancora né quando né come apriranno - racconta De Luca - Gli operatori che oggi ho ricevuto, e che si sono rigorosamente attenuti alle ...