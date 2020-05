Coronavirus, si lavora per la cura: Aifa approva 5 nuove sperimentazioni di farmaci (Di lunedì 4 maggio 2020) Cinque nuove sperimentazioni cliniche sono state autorizzate dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento della malattia Covid-19. Via libera, in particolare, a un grande studio italiano multicentrico con un disegno adattativo, denominato Ammuravid e promosso dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in cui vengono valutati, rispetto al trattamento standard, i seguenti bracci di studio: tocilizumab, sarilumab, siltuximab, canakinumab, baricitinib, metilprednisolone. Aifa ha inoltre autorizzato uno studio randomizzato di fase 2 in singolo cieco di confronto del Selinexor rispetto al placebo in aggiunta alla terapia standard. Selinexor è approvato negli Usa per il trattamento del mieloma multiplo in stadio avanzato. Un ulteriore studio, coordinato dall’Istituto Spallanzani’ di Roma, riguarda l’utilizzo di ... Leggi su meteoweb.eu Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 4 maggio : ripresa per 900 mila lavoratori

Bonus colf e badanti 600 euro coronavirus : chi sono tutti i lavoratori e categorie INPS che beneficiano e come fare

In due mesi il coronavirus ha fatto più danni ai lavoratori della crisi del 2008 (Di lunedì 4 maggio 2020) Cinquecliniche sono state autorizzate dall’Agenzia italiana del farmaco () per il trattamento della malattia Covid-19. Via libera, in particolare, a un grande studio italiano multicentrico con un disegno adattativo, denominato Ammuravid e promosso dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in cui vengono valutati, rispetto al trattamento standard, i seguenti bracci di studio: tocilizumab, sarilumab, siltuximab, canakinumab, baricitinib, metilprednisolone.ha inoltre autorizzato uno studio randomizzato di fase 2 in singolo cieco di confronto del Selinexor rispetto al placebo in aggiunta alla terapia standard. Selinexor èto negli Usa per il trattamento del mieloma multiplo in stadio avanzato. Un ulteriore studio, coordinato dall’Istituto Spallanzani’ di Roma, riguarda l’utilizzo di ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #governo lavora a decreto, raddoppia bonus baby sitter. Per autonomi fino a mille euro #ANSA - Agenzia_Ansa : Governo lavora al decreto, in mattinata Conte ha visto i capi delegazione. Nuova riunione prevista in serata… - NicolaMorra63 : Zaia, governatore del Veneto, manifesta rispetto delle istituzioni e dei ruoli a tutela dei cittadini. E non va all… - Rilusi16 : RT @AndreCardi: Ciò che è accaduto a Milano è un'offesa a chi lavora per salvare vite umane e a chi per due mesi ha rispettato (e continuer… - AndreCardi : Ciò che è accaduto a Milano è un'offesa a chi lavora per salvare vite umane e a chi per due mesi ha rispettato (e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lavora Coronavirus, in Italia scatta la Fase 2: in 4,5 milioni tornano a lavorare. In 200 sul treno Milano-Napoli La Repubblica Esce per prendere il pacco alimentare al nipotino di un anno: multa di 746 euro

Pisa, lo sfogo della donna: «Non ero in giro a divertirmi». Sanzionato (300 euro) anche il fratello trovato in auto con lei PISA. «Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ...

Coronavirus, a Venezia imprenditori e artigiani contro il lockdown: oltre 100 persone protestano sul Ponte di Rialto. Le immagini del flashmob

Oltre cento persone questa mattina sono salite sul ponte di Rialto a Venezia per dire “basta” al lockdown. Una protesta pacifica di imprenditori e artigiani che, nel giorno dell’inizio della Fase 2, c ...

Pisa, lo sfogo della donna: «Non ero in giro a divertirmi». Sanzionato (300 euro) anche il fratello trovato in auto con lei PISA. «Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ...Oltre cento persone questa mattina sono salite sul ponte di Rialto a Venezia per dire “basta” al lockdown. Una protesta pacifica di imprenditori e artigiani che, nel giorno dell’inizio della Fase 2, c ...