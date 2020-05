Coronavirus, scatta la fase 2 ed è boom di sportivi: parchi e ville pieni a Roma [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi è scattata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus e lo dimostrano le immagini che arrivano da Roma. Al primo giorno di apertura di parchi e ville, è quasi assalto con un vero e proprio boom di sportivi (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Complice anche una calda e soleggiata mattinata primaverile, Villa Borghese, una delle piu’ rappresentative della Capitale, è stata ripopolata da mamme e papa’ con passeggini, bambini e adulti in bicicletta, runner, persone a passeggio con e senza cani. Dalla cosiddetta ‘valle dei cani’ al laghetto, passando per la Galleria Borghese, piazza di Siena, fino al Pincio e’ un continuo via vai che si incrementa con il passare delle ore. Poche le mascherine ma il distanziamento di un metro e’ abbastanza rispettato, grazie anche alla scarsa presenza ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Italia oggi riparte con la Fase 2 : si allentano le maglie dei divieti e scattano le nuove misure di sicurezza - la situazione da Nord a Sud

Coronavirus - l’Italia oggi riparte con la Fase 2 : si allentano le maglie dei divieti e scattano le nuove misure di sicurezza

Coronavirus - domani scatta la fase 2 : verso una valutazione prudente ed equilibrata - come cambiano i controlli (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi èta la2 dell’emergenzae lo dimostrano le immagini che arrivano da. Al primo giorno di apertura di, è quasi assalto con un vero e propriodi(vedidella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Complice anche una calda e soleggiata mattinata primaverile, Villa Borghese, una delle piu’ rappresentative della Capitale, è stata ripopolata da mamme e papa’ con passeggini, bambini e adulti in bicicletta, runner, persone a passeggio con e senza cani. Dalla cosiddetta ‘valle dei cani’ al laghetto, passando per la Galleria Borghese, piazza di Siena, fino al Pincio e’ un continuo via vai che si incrementa con il passare delle ore. Poche le mascherine ma il distanziamento di un metro e’ abbastanza rispettato, grazie anche alla scarsa presenza ...

Corriere : Fase 2: quando e come scatta l’allerta a Milano e in Veneto - Daniele_Manca : #Coronavirus: quando e come scatta l’allerta a Milano oggi a Milano si rimettono in moto 104 mila attività imprendi… - giusmo1 : Coronavirus, in Italia scatta la fase 2: in 4,5 milioni tornano a lavorare - JikuHealth : #Coronavirus, in #Italia scatta la #Fase2: in 4,5 milioni tornano a lavorare. Per rimanere aggiornati sui dati… - sadape54 : Fase 2: quando e come scatta l’allerta a Milano e in Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scatta Coronavirus, in Italia scatta la Fase 2: in 4,5 milioni tornano a lavorare. In 200 sul treno Milano-Napoli La Repubblica Coronavirus: Calzavara, addio tornelli termoscanner rapido e sicuro

Udine, 4 mag. (Labitalia) - L'azienda friulana Calzavara ha realizzato soluzioni che rilevano con precisione la temperatura corporea in meno di un secondo su soggetti in movimento, già installate negl ...

FTSEMib, il calo si conferma al 3%

Avvio di settimana decisamente negativo per Piazza Affari e per le borse europee, con ribassi compresi tra il 3% e il 4%. In Italia ha preso il via la cosiddetta Fase 2 del lockdown relativo all'emerg ...

Udine, 4 mag. (Labitalia) - L'azienda friulana Calzavara ha realizzato soluzioni che rilevano con precisione la temperatura corporea in meno di un secondo su soggetti in movimento, già installate negl ...Avvio di settimana decisamente negativo per Piazza Affari e per le borse europee, con ribassi compresi tra il 3% e il 4%. In Italia ha preso il via la cosiddetta Fase 2 del lockdown relativo all'emerg ...