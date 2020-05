Coronavirus | risultati sulle autopsie | “Cosa accade dentro il corpo”

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una rivelazione choc riguardante ilarriva dalle. Queste, eseguite sui corpi dei decedutipositivi al Covid-19, hanno rilevato che la polmonite interstiziale non è la cosa più grave che ci puòre, è solo una conseguenza. Ciò che il virus provoca nel nostro organismo è anche peggio. E riguarda soprattutto la circolazione sanguigna. Come riportato alla virologa Gismondo su Il Fatto Quotidiano, di esami autoptici agli ospedali Sacco di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ne sono stati fatti una settantina. Da questi è risultato che la polmonite è solo una conseguenza, forse neanche così grave, se rapportata a ciò che realmente succede nel nostro corpo. (Continua...) Già il dottor Palma, cardiologo di Salerno, aveva avanzato questa ipotesi, ...

L’Italia prova a ripartire da oggi 4 maggio, con l’avvio della Fase 2 e 4,4 milioni di italiani tornano al lavoro. L’emergenza Coronavirus, però, non è ancora finita, come sostenuto con forza dal prem ...(mi-Lorenteggio.com) Milano, 03 maggio 2020 – Un nuovo carico di 3,5 milioni di mascherine chirurgiche per uso civile è in corso di distribuzione a tutte le province lombarde da parte dei volontari de ...