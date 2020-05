Coronavirus | restano chiuse ville e parchi a Canicattì | sindaco firma ordinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) -chiusi a Canicattì, nell'Agrigentinoe giardini comunali. IlEttore Di Ventura, infatti, hato un'con cui viene prorogata "sino a nuove disposizioni' la chiusura temporanea delle aree verdi. Il provvvedimento prevede il divieto di circolazione pedonale e veicolare e la sosta e lo stazionamento nell'area artigianale, nella villa comunale, nel parco Pertini, nel parco Robinson, nel parco via Costituzione e a villa Perosi. "I trasgressori saranno puniti a norma di legge", dice il primo cittadino.

Dopo mesi ad immaginarsi la fase 2, ecco che il 4 maggio non solo è arrivato ma l'insieme di timori e preoccupazioni non ha abbandonato per nulla tanto il cittadino quanto le istituzioni: ieri il boll ...