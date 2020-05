Coronavirus, rapporto riservato svela: “La Cina ha mentito, sminuito la gravità dell’epidemia, per accumulare scorte mediche” (Di lunedì 4 maggio 2020) All’inizio di gennaio i leader cinesi “nascosero intenzionalmente la gravità” della pandemia del nuovo Coronavirus al mondo, per consolidare le proprie scorte di materiale medico necessario ad affrontarla. Il governo cinese avrebbe intenzionalmente nascosto al mondo la gravità del Coronavirus, mentre faceva incetta di materiali sanitari d’importazione e contemporaneamente metteva un freno all’export dei dispositivi prodotti in Cina: è quanto emerge da un rapporto riservato del dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato da un funzionario dell’Amministrazione statunitense a conoscenza del documento. “La Cina probabilmente ha tagliato le sue esportazioni di forniture mediche prima della notifica fatta a gennaio all’OMS che il Covid-19 è contagioso“, si leggerebbe ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - tutte le notizie della notte : dalla Corea del Sud una guida su come vivere nell’era del virus. Un rapporto delle autorità Usa accusa la Cina

Coronavirus : il 70% degli italiani valuta inadeguato intervento Ue. Rapporto Censis – Ugl

Coronavirus - tutte le notizie della notte : negli Stati Uniti 1.450 morti in 24 ore - un rapporto delle autorità Usa accusa la Cina (Di lunedì 4 maggio 2020) All’inizio di gennaio i leader cinesi “nascosero intenzionalmente la gravità” della pandemia del nuovoal mondo, per consolidare le proprie scorte di materiale medico necessario ad affrontarla. Il governo cinese avrebbe intenzionalmente nascosto al mondo la gravità del, mentre faceva incetta di materiali sanitari d’importazione e contemporaneamente metteva un freno all’export dei dispositivi prodotti in: è quanto emerge da undel dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato da un funzionario dell’Amministrazione statunitense a conoscenza del documento. “Laprobabilmente ha tagliato le sue esportazioni di forniture mediche prima della notifica fatta a gennaio all’OMS che il Covid-19 è contagioso“, si leggerebbe ...

rtl1025 : ?? La Cina ha mentito sull'origine del #coronavirus. E' quanto emerge, scrive il #NewYorkPost, da un rapporto delle… - petergomezblog : #Coronavirus, il rapporto dell’istituto superiore della sanità che ha spinto il governo alla prudenza: “Se si riapr… - ANSA_med : Energia: Tunisia, produzione greggio -4% a fine marzo. Rapporto provvisorio condizionato dal lockdown per coronavir… - ANSA_med : Energia: Tunisia, produzione greggio -4% a fine marzo. Rapporto provvisorio condizionato dal lockdown per coronavir… - AtlanteUsa2020 : Questa è l’unica accusa che potrebbe avere un fondamento: che la Cina abbia ritardato l’allarme #coronavirus per ac… -