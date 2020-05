Coronavirus | psicologi | con la Fase 2 in agguato la “sindrome del guardiano del faro”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Con la2 post–lockdown iniziata oggi in Italia, la vita lentamente si rimette in moto: fuori da casa non c’è più ciò che avevamo lasciato due mesi fa ma una realtà diversa e per tutti nuova. Ora, per molti italiani è inla “‘sindrome deldel faro’, quel personaggio un po’ romanzato, che vive per mesi isolato dal mondo, non più abituato a relazioni sociali e capace di controllare tutto dal suo punto di osservazione,” spiega all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli. “Ora siamo diventati tutti guardiani del faro che una volta usciti dall’isolamento sono combattuti tra il desiderio di libertà e di ritrovare i propri contatti e la paura del ‘fuori’, un ‘fuori’ diverso perché ...