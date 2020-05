Coronavirus, Protezione civile: "Oggi i morti sono 195" (Di lunedì 4 maggio 2020) sono salite a 29.079 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 195 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento era stato di 174 morti, il più basso dal 14 marzo scorso. sono poi 82.879 i guariti, con un incremento di 1.225 rispetto a ieri.Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati. sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente). Continua poi il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad Oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale. Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. sono invece 81.678 le persone in isolamento senza sintomi o con ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - protezione civile : 195 morti (totale 29.079) - 99.980 positivi - 82.879 guariti

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 4 maggio : +195 morti - -199 contagi

Coronavirus - il bollettino della protezione civile del 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020)salite a 29.079 le vittime perin Italia, con un incremento di 195 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla. Ieri l’aumento era stato di 174, il più basso dal 14 marzo scorso.poi 82.879 i guariti, con un incremento di 1.225 rispetto a ieri.Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati.calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente). Continua poi il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale. Sempre secondo i dati diffusi dalla, 16.823 personericoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri.invece 81.678 le persone in isolamento senza sintomi o con ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 28.710 le vittime, 474 più di ieri. In calo i malati, -239 in un giorno, secondo i dati della protezi… - UNHCRItalia : Emergenza #coronavirus: quali sono i rischi per la protezione dei rifugiati sul lungo periodo? @CarlottaSami ne par… - LucaGattuso : Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il… - LaPresse_news : Coronavirus, Protezione civile: 16.823 ricoverati con sintomi, -419 -