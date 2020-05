Coronavirus: Prefettura Milano, 593.548 persone controllate in fase 1, 19.788 violazioni (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Si è chiusa ieri una fase dei controlli delle forze di polizia e delle polizie Locali, iniziata il 9 marzo, focalizzata sul rispetto delle norme di contenimento del contagio da Coronavirus, principalmente in materia di mobilità delle persone e di regolarità delle attività commerciali. Nell’intero periodo, nella Città Metropolitana di Milano, sono state controllate e identificate 593.548 persone durante gli spostamenti e 231.359 esercizi commerciali. Nel complesso, sono state rilevate violazioni, nel primo caso, in numero di 19.788 e, nel secondo, di 655, solo il 3% delle persone controllate e 3 su 1.000 degli esercizi commerciali. Lo rende noto la Prefettura di Milano. “L’imponente mole dei controlli e il limitato numero delle violazioni testimonia la diffusa consapevolezza nei comportamenti ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Prefettura di Firenze : dal 4 maggio più controlli. Anche sulla tramvia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Prefettura Rieti, coronavirus, le disposizionidella prefettura in meritoalla documentazioneper imprese e cittadini Il Messaggero Fase 2, il Questore di Ascoli: “Cittadini molto disciplinati in Riviera e nel Piceno”

“Per le Forze dell’Ordine impegnate nei dispositivi operativi pianificati dalla questura per il rispetto delle misure volte a contenere la diffusione il Covid 19, le misure hanno funzionato molto bene ...

Coronavirus, controlli a treni e auto in Campania, nel salernitano nessun caso

Nei controlli eseguiti finora nel Salernitano, non si registrano casi di persone risultate positive al Covid-19. La polizia stradale ha presidiato la barriera autostradale di Mercato San Severino, pro ...

