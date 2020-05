Coronavirus | Pompeo | “Il virus viene da un laboratorio di Wuhan”

TgLa7 : #coronavirus, #Pompeo: il virus arriva dal laboratorio di Wuhan 'Ci sono numerose prove', dice il segretario di St… - masechi : Il segretario di Stato Mike Pompeo: 'Numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di Wuhan'.… - LegaSalvini : Ore 15:51 - Pompeo: «Il virus arriva dal laboratorio di Wuhan» «Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus… - Il_Paradroide : RT @ilruttosovrano: +++ #Trump: Le prove che il Coronavirus è stato creato in laboratorio sono andate distrutte nella guerra in Iraq +++ #… - Homers_howl : RT @masechi: Ancora Mike Pompeo, accuse pesanti: 'La Cina ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non sapesse tempestivame… -

Coronavirus Pompeo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Pompeo