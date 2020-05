Coronavirus, pillola di ottimismo dal virologo Silvestri: “Continua la grande ritirata, attenzione a chi lancia allarmi su estate e inverno” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di Sars-CoV-2 dall’Italia“: il virologo Guido Silvestri, commenta così gli ultimi dati dei contagi in Italia, nella consueta “pillola di ottimismo” pubblicata sulla sua pagina Facebook. Nel primo giorno della Fase 2, però, lo scienziato avverte: “Barra dritta e avanti tutta, ma con grande attenzione perché con la riapertura parziale di oggi aumentano i rischi di invertire questa tendenza“. Di seguito il post integrale. “1. LA ritirata CONTINUA Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Anche oggi è calato il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia (ventunesimo giorno consecutivo, da 1539 a 1501 unità), così come il numero dei ricoveri ospedalieri (da 17.357 a 17.242), e si è anche abbassato il numero dei ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus anticorpi - 100% pazienti ne sviluppa : «Megapillola di ottimismo»

Coronavirus - oggi “megapillola di ottimismo” dal virologo Silvestri : “Remdesivir funziona - la notizia più bella da quando è scoppiata la pandemia”

Coronavirus - nuova pillola di ottimismo dal virologo Silvestri : “La ritirata del virus continua - niente panico sulla sindrome di Kawasaki” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Continua ladi Sars-CoV-2 dall’Italia“: ilGuido, commenta così gli ultimi dati dei contagi in Italia, nella consueta “di” pubblicata sulla sua pagina Facebook. Nel primo giorno della Fase 2, però, lo scienziato avverte: “Barra dritta e avanti tutta, ma conattenzione perché con la riapertura parziale di oggi aumentano i rischi di invertire questa tendenza“. Di seguito il post integrale. “1. LACONTINUA Continua ladi SARS-CoV-2 dall’Italia. Anche oggi è calato il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia (ventunesimo giorno consecutivo, da 1539 a 1501 unità), così come il numero dei ricoveri ospedalieri (da 17.357 a 17.242), e si è anche abbassato il numero dei ...

E' partita la campagna mediatica di divulgazione delle buone pratiche riscoperte in periodo di emergenza COVID-19. Ogni settimana la Biosfera propone una pillola di consapevolezza (piccole buone prati ...

E' partita la campagna mediatica di divulgazione delle buone pratiche riscoperte in periodo di emergenza COVID-19. Ogni settimana la Biosfera propone una pillola di consapevolezza (piccole buone prati ...