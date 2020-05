Coronavirus: periti industriali, piano riapertura in sicurezza anti-covid (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Labitalia) - Sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori sul corretto comportamento da adottare per prevenire il contagio, definizione delle aree di lavoro per garantire il corretto distanziamento interpersonale. Sono solo alcune delle misure anti-covid contenute nelle nuove Linee guida che il gruppo di lavoro 'sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sicurezza cantieri, formazione accordi Stato Regione' del Consiglio nazionale dei periti industriali ha elaborato per fornire un supporto concreto ai datori di lavoro per riaprire in sicurezza e ai professionisti che vedranno raccolte in un unico strumento le norme principali sul settore. L'obiettivo principale, infatti, è quello di raccordare le norme generali di prevenzione e sicurezza stabilite dal decreto legislativo 81/08, con le misure specifiche anti-covid che le aziende ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Renzi su La7 : “Non ho organizzato aperitivi a Milano - né dicevo che era tutto sotto controllo. Sono sempre stato col governo”

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori sul corretto comportamento da adottare per prevenire il contagio, definizione delle aree di lavoro per garantire il corretto distanziamento interpersonale. Sono solo alcune delle misure anti-covid contenute nelle nuove Linee guida che il gruppo di lavoro 'sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sicurezza cantieri, formazione accordi Stato Regione' del Consiglio nazionale dei periti industriali ha elaborato per fornire un supporto concreto ai datori di lavoro per riaprire in sicurezza e ai professionisti che vedranno raccolte in un unico strumento le norme principali sul settore. L'obiettivo principale, infatti, è quello di raccordare le norme generali di prevenzione e sicurezza stabilite dal decreto legislativo 81/08, con le misure specifiche anti-covid che le aziende ...

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori sul corretto comportamento da adottare per prevenire il contagio, definizione delle aree di l ...

