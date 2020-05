Coronavirus: per una coppia riminese matrimonio su YouTube (Di lunedì 4 maggio 2020) Se il matrimonio, causa Coronavirus, non può essere celebrato con una normale cerimonia, a una giovane coppia riminese è venuta l’idea di condividerlo in una diretta streaming su canale YouTube con parenti e amici. Lo rende noto sulla sua pagina Fb il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, spiegando che per attivare il canale e realizzare l’idea di Gabriele e Cristina servivano minimo mille iscritti. “A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus Gabriele e Cristina, due giovani ragazzi riminesi, non potranno sposarsi con una normale cerimonia. – scrive Bonaccini –Gabriele ha avuto però l’idea di aprire un canale YouTube per far seguire il matrimonio in diretta streaming ad amici e parenti che non potranno essere con la coppia nel giorno più bello della loro vita. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Italia - i morti superano quota 29mila. 1221 nuovi casi in 24 ore

Coronavirus - “il nuovo modo per dire ‘ti voglio bene’ è indossare la mascherina” : la campagna del Ministero della Salute

Ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le rel… - francescocosta : È uscito su @ilpost un articolo a cui abbiamo lavorato per settimane, e che credo sia la ricostruzione più ricca –… - ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - Satiraptus : Ognuno di noi sarà ricordato per aver contribuito a salvare il paese, anche semplicemente restando a casa, la #Lega… - carlasignorile : #coronavirus, torna a crescere il numero dei decessi in #Italia: 195 dai 174 di ieri per un totale di 29.079…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, Protezione civile: 195 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 4 mag. (LaPresse) - Sono 195 i morti per coronavirus registrati dalla Protezione civile nelle ultime 24 ore, +0,7%. Il totale dei decessi è 29.079. Lo comunica la Protezione civile.

Coronavirus, Mondiali di nuoto del 2021 spostati al 2022

Si terranno dal 13 al 29 maggio 2022 i prossimi Mondiali di nuoto, inizialmente programmati per l'estate 2021 (16 luglio-1 agosto) in Giappone, ma rinviati a causa del differimento di un anno delle Ol ...

