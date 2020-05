Coronavirus, Patuanelli: “La riduzione della produzione è di oltre il 50%” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministro Patuanelli sulla produzione: “Ad aprire una riduzione del 50%”. ROMA – Il ministro Patuanelli lancia l’allarme sulla produzione: “Ad aprile abbiamo registrato una riduzione di oltre il 50% mentre a marzo si è avuto un calo del 30% visto il lockdown parziale. Non penso che riusciremo mai a pareggiare il danno reale per la mancata produzione“. E in audizione aggiunge: “Nel decreto di maggio destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo centrale di garanzia. L’obiettivo è arrivare fino a 7 miliardi di complessivo finanziamento al fondo. Dove ci fosse bisogno siamo comunque pronti a rifinanziare il fondo nella misura necessaria“. Patuanelli: “Non possiamo permetterci un secondo lockdown” Parole che arrivano a poche ore dal post su Facebook dove il ministro chiedeva la massima cautela ... Leggi su newsmondo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Patuanelli : “Produzione -50% - non pareggeremo mai danno”

Il quadro economico che emerge dall’indagine diffusa dal Centro Studi di Confindustria illustra come con la fine del lockdown non ci sarà un recupero veloce del Pil e la produzione nel secondo trimest ...

