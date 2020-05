Coronavirus, Oms contro gli Usa: “Il virus è di origine animale” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’Oms smentisce con durezza le dichiarazioni di Mike Pompeo secondo cui il Coronavirus sarebbe nato in un laboratorio: “C’è un legame coi pipistrelli” L’Oms replica duramente alle dichiarazioni di Mike Pompeo, Segretario di Stato degli USA, sul Coronavirus. L’OMS: al scienza al centro “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale” dichiara Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, smentendo la tesi secondo cui il virus potrebbe essere nato in laboratorio cinese. L’epidemiologa spiega: “C’è un legame coi pipistrelli, dobbiamo capire l’ospite intermedio“. Mike Ryan, invece, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, avverte: “Possiamo imparare dagli scienziati cinesi e ... Leggi su zon Coronavirus - l’Oms sulle accuse di Pompeo alla Cina : «Se gli Usa hanno prove - le condividano»

L’Oms sfida gli Usa a mostrare le prove che il coronavirus sia nato nel laboratorio di Wuhan

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : OMS : “Virus di origine animale” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’Oms smentisce con durezza le dichiarazioni di Mike Pompeo secondo cui ilsarebbe nato in un laboratorio: “C’è un legame coi pipistrelli” L’Oms replica duramente alle dichiarazioni di Mike Pompeo, Segretario di Stato degli USA, sul. L’OMS: al scienza al centro “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questosia dianimale” dichiara Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, smentendo la tesi secondo cui ilpotrebbe essere nato in laboratorio cinese. L’epidemiologa spiega: “C’è un legame coi pipistrelli, dobbiamo capire l’ospite intermedio“. Mike Ryan, invece, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, avverte: “Possiamo imparare dagli scienziati cinesi e ...

masechi : Il segretario di Stato Mike Pompeo: 'Numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di Wuhan'.… - SkyTG24 : Coronavirus, Oms smentisce Pompeo: “Il virus è di origine animale” - eziomauro : Coronavirus, l'Oms: 'Se gli Usa hanno prove di origine in laboratorio, le condividano' - matteocannito : RT @eziomauro: Coronavirus, l'Oms: 'Se gli Usa hanno prove di origine in laboratorio, le condividano' - Missmms2 : RT @ItalyQanons: L'inviato dell'OMS avverte che il vaccino contro il coronavirus potrebbe non essere mai sviluppato. -