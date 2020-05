Coronavirus, oltre 211.000 casi totali in Italia. Inps, Cig in deroga pagata a 57mila lavoratori. Conte: “L’Italia sul vaccino farà la sua parte” – DIRETTA (Di lunedì 4 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia18.00 – Coronavirus in Italia, il bilancio Diminuiscono i casi in Italia (1.221 nelle ultime 24 ore) con la curva che continua la sua lenta discesa. 1.225 i guariti mentre i deceduti sono stati 195. 17.30 – Inps, Cig in deroga pagata a 57mila lavoratori Nell’aggiornamento quotidiano l’Inps ha comunicato che al 4 maggio 2020 la Cassa Integrazione in deroga è stata pagata solo a 57mila lavoratori. 16.45 – Il premier Conte: “L’Italia sul vaccino farà la sua parte” Nel vertice internazionale per il vaccino il premier Conte ha assicurato che “l’Italia farà la sua ... Leggi su newsmondo Coronavirus Germania : numeri truccati - i positivi potrebbero essere oltre 1 - 8 milioni - dieci volte di più

Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Proiezioni Usa : “Con riapertura i morti raddoppieranno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - VittorioSgarbi : @ProfLopalco Lei, oltre a essere l'ultimo in classifica, è un gran furbacchione. E' da mesi che va in tv come 'viro… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - Agia_Cia : RT @Cia_Agricoltura: #Coronavirus??Tutelare strutture per #infanzia e fasce deboli, rischiano di non riaprire a fine emergenza ???? Questo l'… - globne : Coronavirus, in Spagna e Germania rallentano i contagi. Proiezioni Usa: “Con riapertura i morti raddoppieranno”. Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus nel mondo, oltre 3,5 milioni di casi. Trump: "Fiduciosi che avremo un vaccino entro fine anno". Rinviato Expo di Dubai la Repubblica Alice Salvatore (M5s): "Sanità, la competenza dimenticata dalla Regione"

Ma veniamo ai fatti, Boraschi ha analizzato durante le tragiche giornate dell’emergenza Covid specifici segnali di patologie collegate ai decessi e ai casi più gravi del coronavirus. Il radiologo ...

Coronavirus, meno di 100 mila i positivi: Lombardia e Piemonte restano ancora le regioni più contagiate

ROMA. Scendono ancora un poco i nuovi casi, 1.221 contro i 1.389, ma a conferma di un’epidemia che oramai marcia a due velocità in Italia, oltre la metà dei contagi delle ultime 24 ore si registrano i ...

