Coronavirus: nelle Marche 44 casi su 557 tamponi, positivo solo il 7,9% (Di lunedì 4 maggio 2020) In base all’ultimo aggiornamento quotidiano diffuso dal Gores, il gruppo operativo regionale che si occupa dell’emergenza sanitaria, nelle ultime 24 ore sono stati 44 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle Marche, il 7,9% rispetto ai 557 campioni processati nell’arco della giornata. Rispetto al giorno precedente, quando il rapporto era arrivato al 2,2%, i positivi sono cresciuti più del doppio (ieri erano stati 21), mentre i test effettuati sono stati quasi la metà (ieri 1.125). Dall’inizio della crisi, i casi accertati sono saliti a 6.363, il 14,9% rispetto ai 42.838 tamponi complessivamente processati.L'articolo Coronavirus: nelle Marche 44 casi su 557 tamponi, positivo solo il 7,9% Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Al via la Fase 2. Da oggi si riparte convivendo con il Coronavirus. Conte : “Come mai prima - il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno collaborazione - senso civico e rispetto delle regole”

In base all'ultimo aggiornamento quotidiano diffuso dal Gores, il gruppo operativo regionale che si occupa dell'emergenza sanitaria,ultime 24 ore sono stati 44 i nuovidiaccertati, il 7,9% rispetto ai 557 campioni processati nell'arco della giornata. Rispetto al giorno precedente, quando il rapporto era arrivato al 2,2%, i positivi sono cresciuti più del doppio (ieri erano stati 21), mentre i test effettuati sono stati quasi la metà (ieri 1.125). Dall'inizio della crisi, iaccertati sono saliti a 6.363, il 14,9% rispetto ai 42.838complessivamente processati.

La quantità di persone colpite dal coronavirus nel mondo ha superato quota 3,5 milioni. Un numero che continua a salire e che è trainato verso l'alto dai danni che l'epidemia sta facendo in Europa e n ...

LE REGOLE PER CHI RIENTRA IN ABRUZZO

L'AQUILA - Per coloro che rientrano da altre regioni, per giustificati motivi, come consentito dal Dpcm che regola la fase due dell'emergenza coronavirus, a partire da domani, dovrà fare, per quel che ...

La quantità di persone colpite dal coronavirus nel mondo ha superato quota 3,5 milioni. Un numero che continua a salire e che è trainato verso l'alto dai danni che l'epidemia sta facendo in Europa e n ...L'AQUILA - Per coloro che rientrano da altre regioni, per giustificati motivi, come consentito dal Dpcm che regola la fase due dell'emergenza coronavirus, a partire da domani, dovrà fare, per quel che ...