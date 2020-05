Coronavirus: nasce il «Parco della distanza» (Di lunedì 4 maggio 2020) Come sarà andare al parco in tempi di Coronavirus? Alla vigilia della Fase 2 il governo italiano annuncia che riaprirà i giardini pubblici, ma specifica che non consentirà assembramenti, prefigurando un futuro in cui dovremo trascorrere il momento di svago metropolitano per eccellenza sotto l’occhio vigile di un grande fratello rappresentato dalle forze dell’ordine pronte a distanziarci socialmente al bisogno. Ma un futuro diverso è possibile: ha provato a immaginarlo l’architetto austriaco Chris Precht, progettando un parco in cui la libertà possa convivere con la necessità distanziamento, e senza rinunciare alla bellezza, il Parc de la distance. Leggi su vanityfair Coronavirus - nasce Venture Thinking : imprese e filosofi insieme per il post emergenza

Coronavirus - come nasce il modello della fase 2 (e qualche dubbio) (Di lunedì 4 maggio 2020) Come sarà andare al parco in tempi di Coronavirus? Alla vigilia della Fase 2 il governo italiano annuncia che riaprirà i giardini pubblici, ma specifica che non consentirà assembramenti, prefigurando un futuro in cui dovremo trascorrere il momento di svago metropolitano per eccellenza sotto l’occhio vigile di un grande fratello rappresentato dalle forze dell’ordine pronte a distanziarci socialmente al bisogno. Ma un futuro diverso è possibile: ha provato a immaginarlo l’architetto austriaco Chris Precht, progettando un parco in cui la libertà possa convivere con la necessità distanziamento, e senza rinunciare alla bellezza, il Parc de la distance.

L'architetto austriaco Chris Precht ha immaginato come potrebbe essere un parco ai tempi del distanziamento sociale e così è nato un progetto che regala sicurezza, bellezza, sogno Come sarà andare al ...

