Coronavirus | multe ingiuste | a Napoli si attiva pool di esperti per i ricorsi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Si calcola che siamo oltre 500mila le sanzioni comminate finora, in tutta Italia, ai cittadini che hanno violato le disposizioni sulla quarantena da. Migliaia in tutte le Regioni italiane, quasi tutte elevate da polizia stradale, vigili o Guardia di Finanza, per motivi in gran parte dei casi condivisibili. Non sono mancate però le“assurde” o consideratedai media e dagli stessi cittadini, con alcuni casi che hanno fatto molto discutere. In tanti casi, però, anche in Campania, come nel resto d’Italia, le sanzioni “” o frutto di “equivoci” con le forze dell’ordine, sono passate sotto silenzio. Con grave danno economico a persone già in difficoltà economiche a causa del lockdown perche si aggirano, tuttora, tra i 300 e i ...