Coronavirus | Msd Italia attiva raccolta fondi di 100mila euro

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Un contributo di 100.000per la lotta al Covid-19, reso possibile grazie alla donazione di giornate lavorative. Adre laè Msd. “Il risultato ‘ afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd‘ è stato straordinario e commovente. Le nostre persone hanno dimostrato ancora una volta grande generosità e senso di appartenenza non solo all’azienda, ma anche all’intero sistema Paese impegnato a gestire l’emergenza sanitaria Covid-19. Attraverso la loro donazione, abbiamo raccolto 100.000che utilizzeremo per nuove iniziative di responsabilità sociale”.Grazie alla donazione potranno essere, infatti, realizzati tre ulteriori progetti, segnalati dagli stessi dipendenti: alla Fondazione Associazione Nazionale Alpini ...

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Un contributo di 100.000 euro per la lotta al Covid-19, reso possibile grazie alla donazione di giornate lavorative. Ad attivare la raccolta fondi è Msd Italia. "Il risult ...