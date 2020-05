Coronavirus, mistero in Russia: medico “precipita” da una finestra dopo aver denunciato problemi nel suo ospedale, è il 3° incidente di questo tipo (Di lunedì 4 maggio 2020) Alexander Shulepov, medico d’ambulanza dell’ospedale Novousmanskaya, nella regione russa di Voronezh, e’ precipitato da una finestra dell’ospedale dove era in cura per l’infezione da Coronavirus. Si tratta del terzo incidente di questo tipo occorso a dei medici russi, ma i due precedenti sono stati letali. L’incidente, stando a Interfax, e’ accaduto il 2 maggio. Secondo i media locali Shupolev, 37 anni, sta lottando per la vita in terapia intensiva con una frattura alla base del cranio. Alla fine di aprile, Shulepov, insieme al collega Alexander Kosyakin, aveva registrato un video in cui aveva denunciato di aver contratto il Coronavirus ma di non essere stato rimosso dal turno e anzi costretto a lavorare. Kosyakin aveva aggiunto che non gli erano state fornite tute protettive. Nel video Kosyakin diceva: “Il medico d’ambulanza ... Leggi su meteoweb.eu Muore di Coronavirus mentre aspetta un trapianto : il mistero sulla morte di Gaia

(Di lunedì 4 maggio 2020) Alexander Shulepov,d'ambulanza dell'ospedale Novousmanskaya, nella regione russa di Voronezh, e' precipitato da unadell'ospedale dove era in cura per l'infezione da. Si tratta del terzo incidente di questo tipo occorso a dei medici russi, ma i due precedenti sono stati letali. L'incidente, stando a Interfax, e' accaduto il 2 maggio. Secondo i media locali Shupolev, 37 anni, sta lottando per la vita in terapia intensiva con una frattura alla base del cranio. Alla fine di aprile, Shulepov, insieme al collega Alexander Kosyakin, aveva registrato un video in cui avevadicontratto ilma di non essere stato rimosso dal turno e anzi costretto a lavorare. Kosyakin aveva aggiunto che non gli erano state fornite tute protettive. Nel video Kosyakin diceva: "Ild'ambulanza ...

