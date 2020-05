Coronavirus, Ministro Franceschini: “Le vacanze si faranno, ma saranno diverse: dovremo rispettare misure di sicurezza” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Sarà un rientro graduale, in cui la normalità sarà convivere con cose con cui non abbiamo mai convissuto, il distanziamento, le mascherine, tutte le misure di sicurezza che verranno prescritte attività per attività. Io sto lavorando perché si possano fare le vacanze ma saranno vacanze oggettivamente diverse“: lo ha affermato il Ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario Franceschini ospite ieri sera a Che tempo che fa, su Rai2. “Anche in vacanza dovremo rispettare le misure di sicurezza che ci verranno prescritte. Non è possibile oggi dire da quando sarà possibile andare in spiaggia, aspettiamo le relazioni del comitato tecnico-scientifico, e le condizioni in cui ci andremo, bisognerà adattarsi. Gli italiani hanno dato una prova straordinaria di maturità collettiva in questi mesi, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il Ministro Lamorgese difende l’importanza dei controlli e dell’autocertificazione nella Fase 2 : “Tutela per il cittadino”

Coronavirus - Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria) : il ministro impugna l’ordinanza regionale. Lei : “Non la ritiro”

Coronavirus - Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria) : il ministro impugna l’ordinanza regionale. Lei : “Non la ritiro” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Sarà un rientro graduale, in cui la normalità sarà convivere con cose con cui non abbiamo mai convissuto, il distanziamento, le mascherine, tutte le misure di sicurezza che verranno prescritte attività per attività. Io sto lavorando perché si possano fare lemaoggettivamente“: lo ha affermato ilper i Beni culturali e per il Turismo Darioospite ieri sera a Che tempo che fa, su Rai2. “Anche in vacanzarispettare le misure di sicurezza che ci verranno prescritte. Non è possibile oggi dire da quando sarà possibile andare in spiaggia, aspettiamo le relazioni del comitato tecnico-scientifico, e le condizioni in cui ci andremo, bisognerà adattarsi. Gli italiani hanno dato una prova straordinaria di maturità collettiva in questi mesi, ...

rtl1025 : ?? 'Dopo il 18 maggio o nella settimana successiva ci saranno differenze territoriali, ogni #regione potrà fare alcu… - rafbarberio : La Francia aveva programmato un’App per Coronavirus per l’11 maggio. Il Primo Ministro ha bloccato tutto fintantoch… - fattoquotidiano : Coronavirus, il ministro Bonafede: “Stiamo lavorando per ripresa colloqui in carcere” - AldoModica : Le dichiarazioni del giudice #DiMatteo impongono le immediate #dimissioni del ministro @AlfonsoBonafede… - Monica24675734 : Nel sentire stamani questo stralcio di non è l arena mi viene da aver paura piu del coronavirus... In che mani sia… -