Coronavirus, meno di 100mila positivi. Vittime sotto quota 200 (Di lunedì 4 maggio 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: lo scorso 10 aprile i malati avevano superato quota 100mila, ora il numero è in calo. 82.879 i guariti in totale. Oggi 195 morti Per la prima volta dal 10 aprile scorso scende sotto le 100mila unità il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 99.980 con un calo di 199 unità (ieri erano stati 525 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.479 pazienti, 22 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 16.823 persone (-419). 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Torna a calare il numero dei guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 1.225 ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - i DATI di oggi in Italia : boom di dimissioni dagli ospedali - meno di 50 nuovi casi in tutto il Sud!!!

