Coronavirus, meno di 100mila positivi: il bilancio del 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus, il bilancio di lunedì 4 maggio 2020: trend in calo. Ritornano a salire i decessi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di lunedì 4 maggio 2020. Il primo giorno della ‘fase 2’ conferma un calo della curva del Coronavirus con gli effetti del lockdown che continuano ad essere positivi. In particolare le buone notizie arrivano dagli attualmente positivi che sono meno di 100mila (dato più basso dal 10 aprile) e dalla terapia intensiva che segna meno di 1.500 unità. Coronavirus, il bilancio di lunedì 4 maggio 2020 Un continuo e lento trend in diminuzione in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.221 casi con una crescita totale dello 0,6% (dato più basso da marzo). Resta stabile, invece, il rapporto tra tamponi fatti e malati (3,2%) anche se bisogna segnalare che sono stati fatti poco più 37.500 ... Leggi su newsmondo Coronavirus : in Sicilia contagiate 2.202 persone - meno ricoveri

Coronavirus - meno di 100mila positivi. Vittime sotto quota 200

Coronavirus - i DATI di oggi in Italia : boom di dimissioni dagli ospedali - meno di 50 nuovi casi in tutto il Sud!!! (Di lunedì 4 maggio 2020), ildi lunedì 42020: trend in calo. Ritornano a salire i decessi. ROMA –, ildi lunedì 42020. Il primo giorno della ‘fase 2’ conferma un calo della curva delcon gli effetti del lockdown che continuano ad essere. In particolare le buone notizie arrivano dagli attualmenteche sonodi(dato più basso dal 10 aprile) e dalla terapia intensiva che segnadi 1.500 unità., ildi lunedì 42020 Un continuo e lento trend in diminuzione in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.221 casi con una crescita totale dello 0,6% (dato più basso da marzo). Resta stabile, invece, il rapporto tra tamponi fatti e malati (3,2%) anche se bisogna segnalare che sono stati fatti poco più 37.500 ...

RegioneER : #Coronavirus: 26.016 i casi positivi da inizio epidemia, 166 in più di ieri, incremento FRA I PIU’ BASSI. 416 i nuo… - etuc_ces : ??????? Come sarà il 2021 per i lavoratori europei? Il problema sarà capire se e come la crisi CoVid farà ripartire le… - La7tv : #tagada Fase 2, prof. Giuseppe Remuzzi: 'I medici del territorio i primi a dover intervenire. Se fermiamo il virus… - fontanabuona : Coronavirus, i dati: oggi 30 positivi in meno - lucainge_tweet : Coronavirus, i dati: oggi 30 positivi in meno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus meno Coronavirus, meno di 100 mila i positivi: Lombardia e Piemonte restano ancora le regioni più contagiate La Stampa Coronavirus Lombardia: calano decessi ma aumentano ricoveri. "L'emergenza non è finita"

Milano, 4 maggio 2002 - Alla vigilia della giornata che segna una tappa cruciale nel lento ritorno alla normalità, la Lombardia ha continuato a segnare numeri positivi, mentre il coronavirus continua ...

Coronavirus, in Toscana anche oggi 38 i nuovi casi, 9 i decessi e 6 ricoveri in meno

Sono 15.313 (meno 189 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate ... E’ il punto più basso raggiunto dal 28 di marzo 2020 per i ricoveri totali, il 16 marzo per le terapie intensive. I ricoverati ...

Milano, 4 maggio 2002 - Alla vigilia della giornata che segna una tappa cruciale nel lento ritorno alla normalità, la Lombardia ha continuato a segnare numeri positivi, mentre il coronavirus continua ...Sono 15.313 (meno 189 rispetto a ieri) le persone, anch’esse isolate ... E’ il punto più basso raggiunto dal 28 di marzo 2020 per i ricoveri totali, il 16 marzo per le terapie intensive. I ricoverati ...